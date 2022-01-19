CHP, HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyecek

CHP'li Özel, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Miletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesinin yarın karma komisyonda görüşüleceğinin anımsatılması üzerine, "HDP'li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış. Cumhurbaşkanının valilere, kaymakamlara, alay komutanlarına 'dokunmayın' dediği zamanda bir teröriste dokunmuş. Bu affedilir bir şey değil. Ama biz Semra Güzel'in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru olmadığını, bunun milletvekilliğiyle bağdaşır olmadığını, soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız" dedi.