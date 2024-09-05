CHP heyeti Numan Kurtulmuş ile görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.



CHP'nin Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in katılacağı görüşme saat 15.00'de gerçekleşecek.



Görüşmede Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve vekilliği düşürülen Gezi tutuklusu Can Atalay'a ilişkin CHP'nin yaptığı 2. olağanüstü toplanma başvurusunun gündeme gelmesi bekleniyor.



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, geçtiğimiz günlerde Meclis'i 10 Eylül 2024 Salı tarihinde olağanüstü toplantıya çağrıdıklarını duyurmuştu.