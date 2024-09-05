Samanyolu Haber /Gündem / CHP heyeti Numan Kurtulmuş ile görüşecek /05 Eylül 2024 14:35

CHP heyeti Numan Kurtulmuş ile görüşecek

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başrarır ile Murat Emir, Gezi tutuklusu Can Atalay için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

CHP'nin Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in katılacağı görüşme saat 15.00'de gerçekleşecek.

Görüşmede Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve vekilliği düşürülen Gezi tutuklusu Can Atalay'a ilişkin CHP'nin yaptığı 2. olağanüstü toplanma başvurusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, geçtiğimiz günlerde Meclis'i 10 Eylül 2024  Salı tarihinde olağanüstü toplantıya çağrıdıklarını duyurmuştu.
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