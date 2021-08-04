CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP Ankara Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Nihat Yeşil, Servet Ünsal ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın Türk Hava Kurumu’na (THK) giderek gözlemlediği uçakların hangarda bekletilmesine tepki gösteren milletvekilleri, burada yaptıkları basın açıklamasında, “Bizler Türk Hava Kurumu’nun ‘yok’ dediği uçakların olduğu alandayız. Uçaklar burada varlar ve yangın yerlerine müdahale etmemeleri izah edilir bir durum değil” ifadelerine yer verildi.
‘AKP, KAMUOYUNA AÇIKLAYACAKTIR’
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, burada yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin malı olan bu uçakların, ciğerlerimiz yanarken bekletilmesini, uçmamasını anlayabilmiş değiliz. Burada milletvekillerimiz ile gözlemde bulunduk. Yangınlara bu uçaklarla çok kısa sürede müdahalede bulunabilirdik. İnsanlarımızın ölmesini, ciğerlerimizin kül olmasını, canlarımızın cayır cayır yanmasını önleyebilirdik. Neden yapılmadığını AKP yetkilileri kamuoyuna açıklayacaktır” dedi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ise şunları söyledi:
‘YAZIKLAR OLSUN, ÇIKIP CEVAP VERSİNLER’
“Bugün Türkiye cayır cayır yanıyor, ormanlarımız cayır cayır yanıyor, ağaçlarımız, kuşlarımız, hayvanlar, insanlar, evler yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Durum böyleyken, herkes bu yangına bir damla su dökebilme gayreti içindeyken bu uçaklar neden burada âtıl vaziyette duruyor? Bu uçaklar neden kullanılmıyor, neden kullanılır hale getirilmiyor? Bu ülkeyi yönetenler çıksınlar cevap versinler. Bu devlet çok güçlü bir devlet, bu millet çok güçlü bir millet. Ama ülkeyi yönetenler aciz. Yönetenler beceriksiz ve liyakatsiz. O nedenle bu uçaklar çürümeye terk edilmiş durumda yazıklar olsun!”