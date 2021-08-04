CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP Ankara Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Nihat Yeşil, Servet Ünsal ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın Türk Hava Kurumu’na (THK) giderek gözlemlediği uçakların hangarda bekletilmesine tepki gösteren milletvekilleri, burada yaptıkları basın açıklamasında, “Bizler Türk Hava Kurumu’nun ‘yok’ dediği uçakların olduğu alandayız. Uçaklar burada varlar ve yangın yerlerine müdahale etmemeleri izah edilir bir durum değil” ifadelerine yer verildi.





‘AKP, KAMUOYUNA AÇIKLAYACAKTIR’





CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, burada yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin malı olan bu uçakların, ciğerlerimiz yanarken bekletilmesini, uçmamasını anlayabilmiş değiliz. Burada milletvekillerimiz ile gözlemde bulunduk. Yangınlara bu uçaklarla çok kısa sürede müdahalede bulunabilirdik. İnsanlarımızın ölmesini, ciğerlerimizin kül olmasını, canlarımızın cayır cayır yanmasını önleyebilirdik. Neden yapılmadığını AKP yetkilileri kamuoyuna açıklayacaktır” dedi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ise şunları söyledi:



