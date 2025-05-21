CHP, HSK Seçimlerini AYM’ye Taşıdı: Torbacı iktidar

Seçim sırasında usule yönelik itirazlarda bulunan CHP, süreci protesto ederek Meclis Genel Kurulu’nu terk etmişti. Parti yöneticileri, seçimlerin ardından yalnızca 10 saat içinde hazırladıkları dilekçeyi AYM’ye sundu.



Gökhan Günaydın: “Dün Gece Meclis, Karanlık Gecelerden Birini Yaşadı”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM’ye yapılan başvurunun ardından yaptığı açıklamada, HSK seçimlerinin hukuka aykırı yöntemlerle gerçekleştirildiğini öne sürdü. Seçim sürecinde üçüncü tur oylamanın "icat edildiğini", ad çekme sürecinin tarafsızlıktan uzak yürütüldüğünü belirten Günaydın, dikkat çeken oy sonuçlarını örneklerle sıraladı:



"TORBACI İKTİDAR DESEK YANLIŞ OLMAZ"



Seçim sürecinde yasa ve içtüzüğe aykırı yöntemlerin uygulandığını öne süren Günaydın, üçüncü tur oylamanın icat edildiğini ve ad çekmeye gidilmeden isimlerin belirlendiğini ifade etti.



Oylama sonuçlarındaki dikkat çekici “tesadüfleri” şöyle örnekledi:



"Fuzûli Aydoğdu birincide 270, ikincide 204 oy alıyor. Ad çekmede Fuzûli Aydoğdu çıkıyor. Demek ki torba buna göre bir torba."



"Hakan Yüksel birincide 283, ikincide 203 oy alıyor ve torbadan her nasılsa yine Hakan Yüksel çıkıveriyor."



Günaydın, bu “tesadüfler zincirinin” organize bir yapıya işaret ettiğini belirtti ve ağır bir ifadeyle şu çıkışı yaptı:



"Arkadaşlar, artık biz buraya 'torbacı iktidar' dersek yanlış bir şey mi söylemiş oluruz? Biz Hâkimler Savcılar Kurulu'nun teşkilinde meclis başkanının gözleri önünde, bütün partilerin, katılanların, grup başkanvekillerinin, iktidar blokunun çabasıyla buradan böylesine bir tesadüfler zincirini organize edebiliyorsanız bu işler en azından organize işler olarak tanımlanmalıdır ve torbacı iktidar olarak tanımlanmalıdır."

Günaydın, bu “tesadüfler zincirinin” tesadüf olamayacak kadar organize olduğunu savunarak, iktidarı “torbacı iktidar” şeklinde sert sözlerle eleştirdi.



“Yargı Bağımsızlığı Tehlikede”



Günaydın, 2017 Anayasa değişikliğiyle HSK’nın yapısının bağımsızlığını yitirdiğini belirtti. Mevcut sistemde üyelerin çoğunun partili Cumhurbaşkanı ve onun etkisindeki organlarca belirlendiğini hatırlattı. Meclis’teki oylamaların da bu yapıyı tamamladığını dile getirdi.



Venedik Komisyonu raporlarına da atıf yapan Günaydın, “Artık cübbelerde cep, düğme ve rozet var” diyerek yargının siyasi etkiden kurtulamadığını ifade etti.



Danıştay Seçimi: "Bu Kez Tesadüf Değişti"



Danıştay üyeliği seçiminde farklı bir sonuç çıktığını belirten Günaydın, bu kez torbadan Cengiz Aydemir’in isminin çıktığını, kulis bilgilerine göre burada da başka bir yönlendirme olabileceğini iddia etti.



CHP: AYM Acilen Karar Vermeli



CHP, HSK seçimlerinde yaşanan sürecin hem usul hem esas açısından anayasaya aykırı olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi’nden yürürlüğün durdurulması ve iptal kararı talep etti. Günaydın, “Adalet yoksa devlet çetelerden başka nedir ki?” sözünü hatırlatarak yargının siyasi müdahaleden arındırılması gerektiğini vurguladı.



NE OLMUŞTU?



HSK üyelikleri için TBMM’de yapılan seçimlerde 3 Yargıtay, 1 Danıştay, 1 yükseköğretim/avukat kontenjanı için üyeler belirlendi.



İlk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamayınca üçüncü turda ad çekmeye gidildi.



CHP, ad çekme yerine tekrar oylama yapılmasını Anayasa’ya aykırı bularak süreci terk etti.



CHP’liler seçimlerin “organize işler” olduğu görüşünde birleşerek, konuyu AYM’ye taşıdı.



Gelişmeler takip ediliyor. Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararın yargı bağımsızlığı açısından önemli bir test olacağı belirtiliyor.