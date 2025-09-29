Samanyolu Haber /Gündem / CHP için kritik gün! /29 Eylül 2025 09:42

CHP için kritik gün!

CHP’nin olağanüstü İstanbul Kongresi’nde İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, bugün saat 15.00’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alacak.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz Çarşamba günü CHP’nin mahkeme kararıyla iptal edilip Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasına karşı gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almaması için yapılan başvuru Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Bu kararla birlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

Çelik mazbatasını aldıktan sonra CHP’nin Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı’nın olduğu binaya gidecek.
