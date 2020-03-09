CHP: İki minute bekledi, one minute çekemedi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesi bekleme anlarına ilişkin Rus televizyonunun yayınıyla ilgili yorumunda, Erdoğan’ın Davos’taki ‘one minute’ çıkışını hatırlattı.







Basın toplantısı düzenleyen Öztrak, “Putin’in kapısında dakikalarca bekletildiler, Rus haber ajanslarına eğlence malzemesi oldular. 2. Katerina’nın heykeli altında heyet olarak kıyamda durdular. 5 Mart 2020’den Kremlin sarayına giden süreç Cumhuriyet tarihinin en büyük fiyaskosudur. Bu fiyaskoda sevinilecek tek şey daha fazla şehit vermemek uğruna sahada askeri faaliyetlerin durdurulmasıdır” diye konuştu. Öztrak, “Kahramanlarımızı sınırlarımız dışında kaybettik. Neden, niçin kaybettik? Makul bir cevap bekliyoruz” diye sordu.





‘KURTULUŞ SAVAŞI DESTANI YAZACAKLARINI SANIYORLARDI’





“Erdoğan dört soruyu Putin’e soramadı. ‘2 minute’ bekletilen Erdoğan, Putin’e bir ‘one minute’ çekemedi” diyen Öztrak şöyle devam etti: “Biz Putin’den özür beklerken AK Parti heyeti Putin’in bir taziyesine bayram etti. Kapalı kapılar ardında Rusya aracılığıyla Esad ile konuştuğunuzu dünya aleme beyan eden siz oldunuz. Biz bunlar olmasın diye iktidarı defalarca uyardık, kendilerine 5 maddelik yol haritası verdik. O gün bizim söylediklerimize küfürle cevap veren Erdoğan, Putin bizim dediklerimizi söyleyince 5 maddenin çoğunu kabul etti. Tekrar soruyoruz: İdlib’de hava kontrol üstünlüğü sağlanmadan, Rus yetkililere askerlerimizin koordinatlarını vermeden askerlerimizi sahaya neden, kim sürdü? Kurtuluş Savaşı destanı yazacaklarını sanıyorlardı. Kurtuluş Savaşı kim siz kim? Bir de Atatürk’ün adını ağızlarına alıp o da böyle yapardı deme cüretinde bulundular. Büyük Atatürk böyle liyakatsiz bir kadroyu yanında tutmaz, bir de Lozan’a hiç göndermezdi. Bunları Lozan’a gönderse onlar başkentimizi Kayseri’ye taşır, utanmadan Yunan-İngiliz ordularıyla ortak devriye atıyoruz diye caka satarlardı.”