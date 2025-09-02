CHP İl Başkanı Özgür Çelik: “Gerçek CHP’li olan bu karara uymaz, görevimizin başındayız!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi görevden alındı ve İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’tan oluşan heyet kayyum olarak görevlendirildi. Kararın ardından İstanbul İl Başkanlığı önünde Özgür Çelik, açıklama yaptı:



300 gündür Ahmet Özer iddianame bekliyor, 165 gündür cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu’nun iddianamesi hazırlanmadı. Neden jet hızıyla bir karar alınmıştır. Bugün bir karar açıklandı. Açıklanan karar tamamen siyasi bir karardır. Amacını biliyoruz. CHP’nin birinci partisi olduk.

Az önce toplantımızı gerçekleştirdik. Hukuku mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hukukçularımız itiraz edecekler. Biz il binamızda olacağız, görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Saat 20.00 gibi Genel Başkanımız Özgür Özel açıklama yapacak.

MYK toplantımız ardından alınan kararları açıklayacak.

Kurultaylarımızdan kongrelerimize bütün seçimlerimiz pırıl pırıldır. Bu kararın amacını biliyoruz. Bu karar hukuki değil siyasal bir karardır. Yargıyı bir sopa olarak kullanarak siyaseti dizayn etmek isteyenlerin kararıdır. Amacı CHP’siz bir Türkiye isteğidir. Buradan şunu ifade etmek isteriz. Gerçek CHP’li olan bu karar uymaz.

Bugün açıklanan karar sadece CHP’nin değil tüm Türkiye’nin kararıdır. Borsada yaşanan düşüşü hep birlikte gördük. Bu kararın ülke ekonomisine etkisi vardır. Gerçek hiçbir CHP’li bu kararı tanımayacaktır.

