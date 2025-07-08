CHP il başkanı Özgür Çelik talimatla ifadeye çağrıldı





10 İsim ifadeye çağrıldı



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte ifadeye çağrılan diğer isimler ise şöyle:



Fa?hrettin Çırak (Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi)

Uğur Gökdenir (Beykoz Belediyesi CHP Meclis Üyesi)

Tülay Yavuz (CHP Ümraniye Mahalle Temsilcisi)

Özgen Nama (İBB Beltur Yönetim Kurulu Başkanı)

Ozan Işık (CHP Parti Meclisi Üyesi)

Niyazi Güneri (CHP Pendik İlçe Başkanı)

Hayati Kaya (Ümraniye Belediyesi CHP Meclis Üyesi)

Aydın Karaaslan (Ümraniye Belediyesi CHP Meclis Üyesi)

Melda Tanışman Tutan (Eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı)



2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin yürütülen soruşturma 4 Mart'ta başlatıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de 26 Mart'ta söz konusu soruşturma kapsamında Çağlayan'da ifade vermişti. Özgür Çelik'in Çağlayan'da yaptığı açıklamaya göre bugün şu ana kadar 8 kişi aranarak ifadeye davet edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde “menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi alınması için emniyet güçlerine talimat verdi. İfade için telefonla davet edildiğini söyleyen Çelik, “Bu yaşanan süreç İmamoğlu’nun tutuklanmasından, belediye başkanlarımızın tutuklanmasından, Genel Başkanımız Özgür Özel’e açılan soruşturmalardan bağımsız değildir” değerlendirmesinde bulundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.Özgür Çelik'in savcılık kararını, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen askeri ararken girdikleri mağarada metan gazına maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in cenazesindeyken öğrendiği belirtiliyor."İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK ‘ inde bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."CHP’nin 360 derecelik bir saldırı altında olduğunu söyleyen Çelik, “Bu yaşanan süreç İmamoğlu’nun tutuklanmasından, belediye başkanlarımızın tutuklanmasından, Genel Başkanımız Özgür Özel’e açılan soruşturmalardan bağımsız değildir” dedi.