CHP il başkanlığına kayyım atandı

CHP'nin Bitlis İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla bir kez daha kayyım atandığı belirtildi.





Gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyuran gazeteci Mehmet Ardıç, söz konusu yönetim için parti genel merkezinin almış olduğu bir kayyım atama kararının olduğunu aktardı.







Ardıç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:







Kayyımda olan CHP Bitlis İl Başkanlığı'na yeniden kayyım atandı.



CHP Genel Merkezi'nin atadığı kayyım yönetimindeki CHP Bitlis İl Başkanlığı’na mahkeme tarafından yeniden kayyım atandı.









