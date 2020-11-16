Samanyolu Haber /Politika / CHP il yönetimi görevden alındı /16 Kasım 2020 22:41

CHP il yönetimi görevden alındı

CHP MYK toplantısında alınan kararla CHP'nin Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve il yönetiminin görevden alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK, bugün yapılan toplantısında Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve il yönetimini görevden aldı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetimi görevden alınmıştı. Bugün gerçekleştirilen CHP MYK'da ise Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve il yönetimi görevden alınmıştı.

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu bir tasarruftur. Bu doğrultuda MYK'mız görevden alma yönünde karar vermiştir. Partime ve örgütüme asla kırgın değilim" diyen CHP Elazığ İl Başkanlığı görevinden alınan Zeki Kaplan Gerçek Gündem'e konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız"

"Partimizin bundan sonraki süreçte iktidar olması için, örgütümüzle birlikte yerimize il başkanlığına gelecek arkadaşımızla beraber çalışacağız.

Partimizi iktidar yapmak için dün nasıl sahada çalıştıysak bugün de aynı şekilde sahada çalışacağız. Hedefimiz Türkiye'ye hukuku, adaleti ve demokrasiyi yerleştirip, yurttaşlarımızın ekonomik durumlarını yükseltene kadar mücadelem etmektir.

Genel merkezimin programları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Kayıtsız şartsız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanında olacağız."
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