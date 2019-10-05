Samanyolu Haber /Politika / CHP ilçe başkanına evinin önünde saldırı /05 Ekim 2019 00:04

CHP ilçe başkanına evinin önünde saldırı

Aydın'a bağlı Efeler ilçesinin CHP il başkanı Polat Bora, evinin önünde saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Bora, tedavi altına alındı.

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Aydın’da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin evinin önünde 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Darp edilen Mersin hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlardan birinin Aydın Ülkü Ocakları'ndan olduğu öne sürüldü.

Aydın'da CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırının ardından Aydın Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Mersin’in burnunun kırıldığı ve sol gözüne darbe aldığı öğrenildi.

Aydinpost’ta yer alan habere göre saldırganların 2 kişi olduğu ve şişeyle Mersin'e vurdukları öğrenildi. Mersin’in kendisine saldıran şahıslardan birinin eşkalini doğruladığı ve polisin şahısları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi. Saldırıya karışanlardan birinin Aydın Ülkü Ocakları'ndan olduğu öne sürüldü.

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan CHP İl Başkanı Ali Çankır, saldırının planlı yapıldığını söyledi.

Yazılı açıklama yaparak saldırıyı kınayan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise “Son günlerde gerçekleşen bu organize saldırılar toplumsal huzurumuz için endişe verici boyuta ulaşmıştır. Demokrasi beşiği Aydın’da yapılan bu saldırı, aynı zamanda barışa ve kardeşliğe yapılmıştır. Nefret siyaseti ve kutuplaştırma dilinin bir sonucu olan bu olaylar Türkiye’yi çatışma ortamına süreklemek isteyenlerin amacına hizmet etmektedir. Bu kalleş saldırıyı gerçekleştirenler, arka planındaki azmettiriciler, yargı önünde hesap verene dek takipçisi olacağız” dedi.
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