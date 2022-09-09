"CHP ile ortak değiliz"

Kamuoyunda "6'lı masa" olarak anılan vei CHP ile İYİ Parti'nin başını çektiği siyasi oluşum çalışmalarına devam ederken, yine bu iki partinin oluşturduğu Millet İttifakı ise ayrı bir blok olarak varlığını sürdürüyor.



Ancak son dönemde yapılan bazı açıklamalar 'Bu ortaklıklarda sorun mu var?' sorusunu akla getirirken, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın yapmış olduğu yeni bir açıklama da bu yönde yorunlanacak gibi gözüküyor.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası iktidara yakın medya tarafından başlatılan tartışma sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası iktidara yakın medya tarafından başlatılan tartışma sürüyor.

"CHP İLE İTTİFAK İÇİNDE DEĞİLİZ"





İYİ Partili isimler Tekin'in açıklamalarına tepki gösterirken CHP’li Barış Yarkadaş, İYİ Partililerin HDP oylarının desteğiyle kazanılan belediyelerden ihale aldıklarınıöne sürerek bu yaklaşımı eleştirmişti.TV100 ekranlarına konuk olan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP’li belediyelerde İyi Partili isimlerin de görev aldığına da dikkat çekerek bu isimlerin nasıl denetleneceğini sorgulamıştı.İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da, HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihalelerden bazılarının İYİ Partili isimlere verildiğini öne süren Barış Yarkadaş'a cevap vermek için naklen yayına bağlandı.Partisinin CHP ile ittifak içinde olmadığını söyleyen Poyraz, "Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ifadelerini kullandı.Poyraz, Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın "CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.