CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri

Gerçek Gündem'den Sema Kızılarslan'ın haberine göre 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamlarken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Yüzde 50+1 oy alan aday olmaması nedeniyle bugün Türkiye yeniden sandık başına gitti.



Türkiye genelinde oyların sayımı sürerken saat 19.45 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binası önünde defalarca ateş edildi.



CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında silah ile çok sayıda ateş açılmasıyla birlikte yurttaşlar ve partililer güvenliğin sağlanması için içeri alındı.



Binanın önünden geçerek provokatif kutlama yapan ve ateş açan kişilerin bozkurt işareti yaptığı görüldü.



Polis ekipleri silahların ateşlendiği tahmin edilen noktaya intikal ettirildi.