CHP İstanbul İl Başkanlığı davasında 20 kişi tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlamasıyla dava açılan 20 kişi, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.



Sanıklar arasında gazeteci Fatoş Erdoğan ile sosyal medya paylaşımları nedeniyle daha önce tutuklanan akademisyen Emrah Gülsunar da yer aldı.



MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKTI



Yargılama sonunda mahkeme, tutuklu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Ayrıca tutuksuz yargılanan sanıkların imza yükümlülüğü kaldırıldı.



Mahkeme, avukat Muhammet Mesut Yıldız hakkında yargılama izni alınmadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.



EK İDDİANAME HAZIRLANMASI İSTENDİ



Dosyadaki sevk maddeleri ile iddianame içeriği arasındaki uyumsuzluk gerekçesiyle mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek iddianame hazırlanması yönünde müzekkere yazılmasına hükmetti.



Ayrıca duruşmada, iddianamedeki eksikliklerin tamamlanması için süre verilmesi kararlaştırıldı.



DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU



Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 28 Ocak 2026 tarihinde yapılmasına karar vererek oturumu sonlandırdı.



Sanıkların tamamı, duruşmada suçlamaları reddederken, yargılamanın adil şekilde sürdürülmesini talep etti.