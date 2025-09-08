Samanyolu Haber /Gündem / CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda arbede: 10 gözaltı /08 Eylül 2025 18:48

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda arbede: 10 gözaltı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde binaya girmesi gerginliğe yol açtı. Protestolara müdahale eden polis 10 kişiyi gözaltına aldı, 39 kişi hakkında işlem başlatıldı.

SHABER3.COM

45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP İstanbul İl Yönetimini görevden almasının ardından başlayan gerilim sürüyor. CHP İl başkanlığı önünede Biber gazı nedeniyle birçok kişi fenalık geçirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde mahkeme kararıyla göreve getirilen kayyum heyetinde yer alan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde binaya girmesi sırasında protestolar çıktı.

VALİLİKTEN 4 GÜNLÜK YASAK

İstanbul Valiliği, kentte 6 ilçede dört gün süreyle miting, yürüyüş ve etkinlik yasağı ilan etti. Gece boyunca il binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, CHP’li milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş bina çevresinde nöbet tuttu.

PROTESTOLAR VE POLİS MÜDAHALESİ

İl binasına yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Gürsel Tekin’in binaya geldiği sırada bazı göstericiler tarafından su dolu şişeler fırlatıldı. Tekin, çevik kuvvetin açtığı koridordan polis eşliğinde binaya girdi. Müdahale sırasında çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. CHP’li milletvekilleri ise polisin şiddet uyguladığını ileri sürdü.
