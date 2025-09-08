CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde son durum...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, bugün saat 12.00'yi işaret ederek il binasına gelerek 'koltuğa oturacağını' açıklamıştı.





İl binası önünde nöbet tutan CHP Gençlik Kolları partilileri dün akşam saat 23.00’da binaya gelmeleri çağrısında bulundu.





İl Başkanlığı ablukaya alındı, bölgeye giden yollar kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında tartışma çıktı.





VALİLİKTEN JET KARAR

CHP Gençlik Kolları'nın dayanışma çağrısının ardından İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 3 gün süreyle gösteri yasağı getirdi.





CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, polis ekiplerinin önünde İstanbullulara çağrı yaptı. Başarır, "Yüzlerce polis tarafından sarıldık! İstanbul İl Başkanlığımıza giriş ve çıkış yapılamıyor. Tüm İstanbulluları buraya, milli iradeye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu ülke bu kötülüğü hak etmiyor!" dedi.





ÖZGÜR ÇELİK 'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ' DEDİ

Yasak kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu açıklamayı yaptı: "CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız."





ÖZGÜR ÖZEL: "ATATÜRK'ÜN EVİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"

Bu partiyi Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu bilmeyenler saldırılarına devam ediyorlar. İstanbul İl Başkanlığı ki partimizin İstanbul'daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana ne Özgür Çelik'e aittir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Şu anda baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul İl Başkanlığımızın önüne getirenlere, bu kanunsuz emirleri verenlere yazıklar olsun.





Şunu bilsinler ki, CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmak. CHP'ye saldırmak Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranlara karşısında bizler çelik gibi irademizle, korkusuzca 102 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmayacağız. Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum.





AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara, polis marifetiyle kardeşi kardeşin karşısına dikmeye çalışanlara, buradan sesleniyorum. Tarihi bir yanılgı içerisindesiniz. Mahcup olacaksınız. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır"





SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA

CHP il binasının ablukaya alınmasının ardından X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlara erişimde sorun yaşandı.





Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sokak çağrıları yaparak, milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.





BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.





Bakan Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gerginlikler ve sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaylar ve sosyal medya üzerinden yapılan "provakatif" paylaşımlar nedeniyle adli soruşturma başlattığını bildirdi.





Tunç, sosyal medya hesabından yapığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.





CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.





Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir. Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır.





Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."





PARTİLERDEN TEPKİLER GELDİ

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: “Düşman ceza hukukunun hakim olduğu ve anayasanın kısmen askıya alındığı demokratik hukuk devletinin yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğine inanı yorum. AKP iktidardan gideceğini anladı. Amacı muhalefetin iktidara gelmesini engellemek."





Türkiye İşçi Partisi (TIP) lideri Erkan Baş: “Ülkemizin darbe zihniyetiyle yönetilmesine karşı direnmek üzere bir yurttaş kimliğimle CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçiyorum. Dar belere, kayyımlara, Saray’ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız. Direnip beraber kazanacağız.”





DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: “Senelerdir muhalefete yapılan baskılara her gün bir yenisi ekleniyor. Kayyım atamalarıyla halk iradesi yok sayılıyor. Biz bunları tanıyoruz, gayet iyi biliyoruz. O yüzden hangi partiye yönelik olursa olsun, bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir diyoruz.”





TENCERE TAVALI PROTESTO

CHP il örgütünde yaşanan olayların ardından yurttaşlar evlerinden tencere ve tava ile protesto gerçekleştirdi. Yapılan protestoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, “Umut, İstanbul’un dört bir yanında yükselen seslerdedir. Evlerinin penceresinden destek veren İstanbullu komşularıma yürekten teşekkür ederim.” dedi.





VALİ GÜL'DEN UYARI

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun tüm yetkilerine sahiptir. Vatandaşları yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek suçtur. Toplumsal huzura zarar verecek girişimler engellenecektir.”





CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik kayyım kararı ve kayyım heyetinin başkanlığa geleceğini açıklamasının ardından il binası çevresinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polis ekipleri Sarıyer çevresinde geniş önlem alırken ilgili bölge ve bağlantı yollarında da trafik durma noktasına geldi.





Polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığına giriş ve çıkışları engellemesi devam ederken, il başkanlığının önüne yeni barikatlar getirildi.





RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN MEDYAYA 'UYARI'

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yayıncılara açık çağrımızdır, her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesi kanuni bir zorunluluktur. Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir. Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur. Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır. Üst Kurul olarak; tüm yayıncılarımızdan yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini önemle ve son kez tekrar hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.







