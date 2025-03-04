Samanyolu Haber /Politika / CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma! /04 Mart 2025 17:44

CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği Değişim Kurultayı üzerine başlanan soruşturmalar sürüyor. Bu defa da CHP İstanbul İl Kurultayı hakkında inceleme başlatıldı

CHP İstanbul İl Kongresi'ni Özgür Çelik, Cemal Canpolat'a karşı kazanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK 342 OYLA KAZANMIŞTI

CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkanlık yarışını Özgür Çelik kazanmış. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in desteklediği Çelik, 342 oy alırken, dönemin CHP Genel Merkezi’nin desteklediği Cemal Canpolat 310 oyda kalmıştı. Kongrede zaman zaman gerginlikler yaşanmış, adaylar parti içi tartışmalara değinmişti.
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