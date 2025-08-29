Samanyolu Haber /Gündem / CHP İstanbul seçimi için iddiname hazır: 10 yöneticiye hapis talebi /29 Ağustos 2025 13:19

CHP İstanbul seçimi için iddiname hazır: 10 yöneticiye hapis talebi

Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği CHP İstanbul İ Başkanlığı seçimleri için iddianame tamamlandı. Buna göre Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 CHP'li yönetici için 3 yıla kadar hapis istendi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İ Başkanlığı seçimleri için iddianame tamamlandı.

Buna göre Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 CHP'li yönetici için 3 yıla kadar hapis istendi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112 maddesinde belirtilen suç ile ilgili kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP İstanbul seçimi için iddiname hazır: 10 yöneticiye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:47