Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den '10 bin dolar alan siyasetçi kim?' pankartı /02 Haziran 2021 18:21

CHP'den '10 bin dolar alan siyasetçi kim?' pankartı

CHP, 15 Temmuz Köprüsü ve il başkanlıklarına "128 milyar dolar nerede?" pankartı asmıştı

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il ve ilçe başkanlıkları "128 milyar dolar nerede?" pankartlarının ardından şimdi de "Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?" pankartı astı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  TRT Haber yayınında,  "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş." demişti. 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’da “Sahi, Mafyadan aylık 10 bin $ alan siyasetçi kim?” diye sorarak “İstanbul’da il başkanlığımız ve 39 ilçe başkanlığımızdan soruyoruz” paylaşımında bulundu.


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