CHP kararını verdi; ihraç edilen Aylin Nazlıaka...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, ihraç edilen eski milletvekili Aylin Nazlıaka'yla ilgili kararını verdi. Nazlıaka'nın geri dönmesine dair yapılan oylamada PM üyelerinin 29'u kabul, 22'si ise ret oyu verdi.





Nazlıaka, yaşanan “Atatürk resminin indirilmesi” tartışması sonrasında Mayıs 2016’da CHP’den ihraç edilmişti. Nazlıaka’nın partiye dönmesi halinde kadın kollarında görev yapabileceği konuşuluyordu.





Nazlıaka: 4 yıl süren bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım





Kararı, Habertürk muhabiri Ömer Topsakal’a değerlendiren Nazlıaka, şunları söyledi:





“Yaklaşık 4 yıl süren bu süreçte zaten partimden hiç kopmamıştım. Ancak bu bağın yeniden resmi olarak kurulmasından dolayı da çok mutluyum. Türkiye’nin CHP’ye, CHP’nin de herkesi kucaklayan bir parti olmaya ihtiyacı var. Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ve bu kararın alınmasına katkı sağlayan Parti Meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Partimin bir neferi olarak, aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğim.”