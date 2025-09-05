CHP kayyım ekibinin tamamını disipline sevketti işte o isimler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla geçici olarak atanan dört ismi, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. CHP’nin İstanbul’daki 600 il delegesinden şu ana kadar 500’ü, olağanüstü il kongresinin toplanması için noterden ihtarname çekti.





Sert açıklamaların ardından CHP, İstanbul kayyım ekibinin tamamını disipline sevk etti CHP parti yönetimi, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap hakkında “tedbirli” olarak işlem başlattı.





Daha önce aynı davaya ilişkin olarak İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin de yine kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. CHP, Tekin’e yazılı veya sözlü savunma yapması için resmi çağrı gönderdiğini açıklamıştı.





Öte yandan CHP’nin İstanbul’daki 600 il delegesinden şu ana kadar 500’ü, olağanüstü il kongresinin toplanması için noterden ihtarname çekti.





Öte yandan; CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sözcü TV’de Serap Belovacıklı’nın sunduğu Aklın Yolu programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan heyette yer alan bir kişinin mahkemeye itiraz dilekçesi vereceğini söyledi.





İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’ın içinde bulunduğu heyeti kayyım olarak görevlendirdi.





CHP lideri Özgür Özel’in tepkisinin ardından Silivri Cezaevi’nde tutulan Ekrem İmamoğlu da açıklama yapmış; “Bilsinler ki ‘ben CHP’liyim’ diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz” ifadesini kullanmıştı.Söz konusu dört isim, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda mevcut İstanbul İl Yönetimi yerine geçici olarak atanmıştı. CHP Genel Merkezi ise bu atamaları tanımadığını belirtmiş ve süreci hukuki ve parti içi disiplin mekanizmalarıyla takip edeceğini duyurmuştu.Parti kaynaklarına göre, alınan bu kararlar; partinin iç işleyişine, seçilmiş organların iradesine ve örgütsel bütünlüğe müdahale anlamı taşıyan eylemlere karşı tavır niteliği taşıyor.Disiplin sürecine dair açıklamanın önümüzdeki günlerde Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Günaydın “Kayyım olarak atanan insanlardan bir tanesi aradı. Dedi ki “Gökhan Bey, adım orada var. Bundan çok canım sıkılıyor. Nasıl olurda ben buradan ayrılırım diye, bir kafa yoruyordum” dedi. Bu neyi gösteriyor? İnsanların, toplumun ve tabanın gösterdiği tepki üzerine bir vicdan muhasebesi yapmasını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.Günaydın, söz konusu kişinin kararını sosyal medyadan açıklayacağını ve heyetten ayrılmak için mahkemeye dilekçe vereceğini belirtti.