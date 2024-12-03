Samanyolu Haber /Gündem / CHP, kayyım için MHP'nin kapısını çalacak! /03 Aralık 2024 10:13

CHP, kayyım için MHP'nin kapısını çalacak!

CHP MYK'dan dikkat çeken bir karar çıktı. CHP'nin önümüzdeki günlerde MHP'nin kapısının 'kayyım' gündemiyle çalınması bekleniyor.

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CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) dikkat çeken kararlar çıktı. Toplantıda öne çıkan kararlardan en dikkat çekeni ise, MHP’den kayyım gündemiyle randevu talep etme oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantıda, Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, son gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre toplantının gündemine kayyım da gelirken, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyım atanmasının ardından başlayan Esenyurt nöbetine devam edilmesi be TBMM’de de yeni adımlar atılması planlandı.

MHP’DEN RANDEVU İSTENECEK
Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sarf ettiği MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söylediği "Kayyım atamalarının önüne geçmek için Seçim Kanunu’nu, Siyasi Partiler Kanunu’nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız” sözlerinin ardından, MHP’den yeni bir randevu talep edilmesine karar verildi.

Karara göre, CHP’nin Grup Başkanvekilleri ve Anayasa Komisyonu üyeleri, MHP Grup Başkanvekilleri ile görüşmek için bir randevu talep edilecek. Görüşme talebinin kabul edilmesi durumunda, geçen hafta CHP ile 10 muhalefet partisinin kayyım atanmasına olanak sağlayan düzenlemenin yasadan çıkarılması için verdiği kanun teklifine ilişkin bilgi verilecek.

MHP ile uzlaşı zemini aranması beklenirken, bu kapsamda atılabilecek adımlar için MHP’nin de fikri sorulacak.


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