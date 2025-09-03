CHP kayyım kararına itiraz etti

CHP Tüzel kişilik olarak karara ilişkin itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.





CHP, partinin İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin durdurularak yerine Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanması kararına itirazda bulundu.Ne olmuştu?İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük yaşandığı iddiasıyla kongreyi iptal etti. Bu karar sonucunda, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve tüm yönetimi tedbiren görevden alındı. Mahkeme, geçici yönetim olarak Gürsel Tekin başkanlığında 5 kişilik bir heyeti görevlendirdi.Davanın temelinde delege oylamalarının nakit para etkisi altında gerçekleştiği yönünde yöneltilen ciddi usulsüzlük iddiaları bulunuyor. Mahkeme, bu iddiaların “yaklaşık ispat edildiği” gerekçesiyle kongre kararlarını hukuken geçersiz saydı.Kararın hemen ardından Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi yüzde 5 civarı değer kaybetti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu mahkeme kararını “hukuka ve demokrasiye darbe” olarak nitelendirerek reddetti. Özel, hem olağan üst mahkemelere itiraz edeceklerini hem de bu süreci Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı. Ayrıca, partide kayyımlık görevini kabul eden Gürsel Tekin’in ihraç edildiğini, görevi kabul edecek diğer isimlerin de ihraç edileceğini söyledi.