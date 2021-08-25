CHP kazanınca belediyeye vermediler, park ortada kaldı

Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 14 Şubat 2019’da “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz tarafından projelendirilen Aşıkpaşa Tabiat Parkını Kırşehir Belediye Başkanlığımıza emanet ediyor ve işletmecilik hakkını devrediyoruz” diye yazarak Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın belediyeye teslim edileceğini duyurdu. Ancak, seçimleri CHP’li Selahattin Ekicioğlu kazanınca, bakanlık bu kararından vazgeçerek parkı belediyeye vermedi. Ardından da yaklaşık 10 milyon liraya mal olan parkı kiraya vermek için ihaleye çıktı.



PANDEMİYE YENİK DÜŞTÜ



8 Ocak 2010 tarihinde Tabiat Parkı ilan edilen bin 300 dekarlık alana sahip olan ve içerisinde tenis kortları, basketbol sahası, oturma alanları, kır lokantası, gözetleme kulesi ve çeşitli tesisler bulunduğu parkın ihalesini, tek başına giren Ankaralı bir pastaneci 260 bin lira kira vererek kazandı. 2020 yılı Temmuz ayında da parkın bir kısmını düğün salonuna çevirerek girişleri ücretli hale getirdi. Corona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerin yasaklanması üzerine ekonomik zorluk yaşayan işletmeci parkı bırakarak gitmek zorunda kaldı.



BELEDİYEYE VERİLMEDİ ORTADA KALDI



CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, parkın işletmecisinin bırakıp gitmesi üzerine Aşıklar Tabiat Parkı’nı tekrar bakanlıktan istedi. Ekicioğlu, parkın yeniden eski haline getirilmesi ve tadilat yapılması karşılığında alabileceklerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, parkı yine belediyeye vermeyerek 23 Ağustos 2021 gibi ikinci kez ihaleye çıktı. 232 bin 970 lira bedelle yapılan ihaleye katılan olmayınca 10 milyon liralık park bakanlığın elinde kaldı.