CHP'nin kendi ByLock'u mu varmış: 'Wickr Me” nedir, nasıl indiriliyor, özellikleri neler?'

ByLock denilen mesajlaşma uygulaması, Gülen cemaatine yönelik soruşturmalarda “önemli delil” muamelesi görmüş; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) ise haberleşme kapsamında görülmüş, delil olamayacağı vurgulanmıştı. Herkesçe indirilebilen, gizli saklı olmayan, haberleşmede kullanılan bir uygulama olan ByLock, Telegram, Signal gibi dünyanın en büyük ve popüler uygulamalarıyla birlikte sayılarak “örgütsel bağ aracı” denilmişti.









CHP’ye yönelik son “casusluk” soruşturmasında “Wickr Me” uygulaması “casusluğa kanıt” diye sunuldu. Savcıya göre bu bilgi “şüphe götürmüyor”, AKP!ye yakın medyada da “ByLock gibi” yorumları katılarak haberler yazılıyor, yorumlar yapılıyor. Peki bu “Wickr Me” uygulaması nedir, gerçekte savunulduğu gibi gizli bir haberleşme aracı mıdır, diğer uygulamalardan farkı ne?CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmmaoğlu’nun eski kampanya direktörü Necati Özkan’ın bir kez daha tutuklandığı “casusluk soruşturmasında” yeni bir ByLock muamelesi yapılan uygulama daha gündeme geldi: “Wickr Me”.Başsavcılığın “ByLock benzeri” diye nitelenen bir uygulama üzerinden yazışmalar yapıldığı iddia edildi. Bu uygulamanın da “Wickr Me” adlı uygulama olduğu ileri sürüldü.Ancak Wickr Me adlı uygulamanın bankalar tarafından da kullanıldığı hatta uygulamayı geliştiren firmalardan birinin BDDK tarafından yetkilendirildiği ortaya çıktı.Teknoloji yazarı Füsun Nebil, T24’te yazdığı konuyla ilgili yazısında suçlanan şirketlerden birinin Kobil firması olduğunu, bu firmanın da bankaların giriş sistemini yapan ve BDDK tarafın yetkilendirilmiş iki firmadan biri olduğunu belirtmişti. Firmadan Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ’de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ’de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel gözaltına alınmıştı.Nebil, şirkete yönelik suçlamanın pek çok soruyu da beraberinde getirdiğini belirtti. Nebil’in yönelttiği sorulardan bazıları şunlar:– Tam da Siber Güvenlik Başkanı’nın atandığı bir günde verilerin yurt dışına sızdırıldığı yönünde “casusluk” suçlaması ile Siber Güvenlik alanında çözümler sunan ve kamu dahil birçok kurum tarafından köklü bir firmanın adının böyle bir suçlamaya karışması ilginç değil mi?– Yıllardır e-devlet, e-nabız, seçim sistemi gibi pek çok yerden veri sızıntıları oldu bitti. Hatta SGK 2013’de verileri kendi eliyle sattı. Bunların hangisinde, kurum yöneticileri için görev ihmali ve hatta burada olduğu gibi “casusluk” suçlaması yapıldı? (Not: Bu dosyalar genellikle “bilgi güvenliği zafiyeti”, “personel hatası” ya da “bilişim sistemine izinsiz erişim” başlıklarıyla kapandı).– Bugün finans dünyasından e-ticarete, enerji dağıtım firmalarından perakendeye birçok firma ve uygulama gerek veri barındırma gerek yedekleme gerek analiz/inceleme veya haberleşme için Amazon, Google, Microsoft vb. yaygın bulut çözümü kullanıyor ve burada veriler yurt dışında depolama alanı kullanıyor ya da veriler yurtdışından dolaşıyor. Bunlar da casusluğa giriyor mu?Wickr Me, uçtan uca şifreleme teknolojisiyle çalışan güvenli bir mesajlaşma uygulamasıdır. Kullanıcıların mesaj, fotoğraf, dosya ve arama verilerini koruma altına alır. 2012 yılında geliştirilen uygulama, 2021’de Amazon tarafından satın alındı.En dikkat çekici özelliği, gönderilen mesajların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesidir. Böylece hiçbir mesaj uygulamanın sunucularında saklanmaz ve gizlilik en üst seviyede tutulur.Uygulama, hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor.Android kullanıcıları Google Play Store üzerinden “Wickr Me” araması yaparak uygulamayı indirebilir.iPhone kullanıcıları ise App Store üzerinden aynı şekilde yükleme işlemini gerçekleştirebilir.Bilgisayar kullanıcıları da Wickr’in resmi web sitesi üzerinden Windows, macOS veya Linux sürümlerini indirebilir.Kayıt sürecinde kullanıcıdan telefon numarası ya da e-posta adresi istenmemesi, uygulamayı diğer mesajlaşma servislerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir.-Uçtan uca şifreleme: Mesajlar yalnızca alıcı ve gönderici tarafından okunabiliyor.-Kendini imha eden mesajlar: Mesajlar belirlenen süre sonunda otomatik olarak siliniyor.-Anonim kullanım: Kullanıcılar kişisel bilgi paylaşmadan hesap oluşturabiliyor.-Dosya ve medya paylaşımı: Belgeler, fotoğraflar ve videolar güvenli şekilde gönderilebiliyor.-Çoklu platform desteği: Mobil ve masaüstü cihazlar arasında senkronizasyon sağlanabiliyor.Wickr Me, popüler mesajlaşma uygulamaları olan WhatsApp, Signal ve Telegram’a göre çok daha gizlilik odaklı bir yapıya sahip. WhatsApp’ta her ne kadar uçtan uca şifreleme kullanılsa da, kullanıcı verileri Meta (Facebook) sunucularında saklanıyor. Telegram ise yalnızca “gizli sohbet” modunda uçtan uca şifreleme sağlıyor. Signal benzer bir güvenlik düzeyine sahip olsa da, kayıt sırasında telefon numarası zorunluluğu var.Wickr Me bu noktada farklılaşıyor: Kayıt olurken hiçbir kişisel bilgi talep etmiyor. Kullanıcılar tamamen anonim kalabiliyor. Ayrıca mesajlar, kullanıcı tarafından belirlenen bir süre sonunda kendiliğinden siliniyor, bu da verilerin hiçbir şekilde sunucularda kalmadığı anlamına geliyor.Bu özellikler sayesinde Wickr Me, özellikle gazeteciler, güvenlik araştırmacıları, devlet kurumları ve siber güvenlik uzmanları tarafından tercih edilen bir uygulama haline geldi.Amazon, 2023 yılında yaptığı açıklamada bireysel kullanıcılar için sunulan Wickr Me sürümünün kapatılacağını duyurdu. Şirket, bundan sonra AWS Wickr ve Wickr Enterprise adlı kurumsal sürümlere odaklanacağını açıkladı. Ancak uygulamayı halihazırda kullanan kişiler, bir süre daha mesajlaşma hizmetinden yararlanabiliyor.Wickr Me, anonimlik, şifreleme ve kendini imha eden mesaj özellikleriyle bu alanda öne çıkan uygulamalardan biri oldu. Her ne kadar bireysel sürümü sonlandırılsa da, güvenli iletişim arayan kullanıcılar için Wickr’in kurumsal versiyonları güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor.