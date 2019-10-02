CHP kendi yargı paketini hazırladı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu Yargı Reform Paketi’ne mukabil Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de kendi paketini hazırladı.





CHP Milletvekili ve Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu koordinasyonunda hazırlanan pakette, Anayasa’nın 14 maddesinin değiştirilmesi ile toplam 10 kanunda 193 maddede değişiklik yapılması teklifi yer alıyor.





CHP: ANAYASA'DA 14 MADDE DEĞİŞSİN





Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, CHP'nin önümüzdeki hafta başında kamuoyuna açıklayacağı yargı reform paketinde yer alan unsurlar şöyle:





*1982 Anayasası'nın adil yargılanma hakkını kısıtlayan maddelerinin değiştirilmesi. Pakette, toplam 14 Anayasa maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.





*Bunların içinde en çok öne çıkanlarını ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısına ilişkin değişiklikler oluşturuyor.





*CHP teklifinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) “Adalet Yüksek Kurulu” olarak oluşturulması yer alıyor.





ADALET YÜKSEK KURULU TEKLİFİ





*Anayasa değişiklikleri çerçevesinde HSK Kanunu'nun adının da bu çerçevede anayasa değişikliklerine uygun olarak Adalet Yüksek Kurulu Kanunu olarak değiştirilmesi ve bu kanundaki 20 maddenin değiştirilmesi yer alıyor.





*Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda adil yargılamayı sağlamak ve ifade özgürlüğünü güvence altına almak üzere 69 maddede değişiklik öneride yer alıyor.





*Pakette yine ifade özgürlüğünün güvence altına alınması için Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) toplam 13 maddede değişiklik önerisi yer alıyor.





KHK MAĞDURLARI İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI





*Pakette hasta mahpusların durumunun düzeltilmesi için Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor.





*Bu kanuna dair CHP paketinde 41 maddede değişiklik önerisi yer alıyor.





*Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınmış, ancak haklarında 14 Temmuz 2018'e kadar herhangi bir soruşturma ya da soruşturma yapılmamış olanların göreve iadesine dair kanunlarda değişiklik teklifleri de pakette yer alıyor.





*CHP ayrıca tutuklu askeri öğrencilerin durumunun çözüme kavuşturulması için de kanun değişiklik teklifi hazırlıyor.