Samanyolu Haber /Gündem / CHP, KHK zulmünü gördü: Rapor hazırlanacak /10 Haziran 2021 10:05

CHP, KHK zulmünü gördü: Rapor hazırlanacak

CHP, KHK'lılar hakkında rapor hazırlayacak. KHK ihraçlarındaki hukuksuzlukların yer alacağı rapor için 35 ilde toplantılar yapılacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca koordinasyonunda Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yaşanan hak ihalelerini rapor haline getirerek kamuoyu ile paylaşacak. Bu amaçla 35 ilde KHK’lılarla buluşmalar gerçekleştirilecek.

Kendisi de KHK’lı bir akademisyen olan CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, KHK mağdurlarına seslenerek ilk olarak İzmir’de gerçekleştirilecek toplantıya katılmaları çağrısında bulundu:

 “Sevgili KHK Mağdurları @herkesicinCHP 35 ilde Gnl Bşk Yrd’mız Sayın @GulizarBicer koordinasyonunda, KHK ihraçlarındaki hak ihlalleri raporu hazırlıyor. 35 İlde toplantılar yapılacak. İlk toplantımız yarın İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Binası, 11.00. [email protected]
 

 
Benzer bir çağrı da KHK Platformları Birliği'nden geldi:

“OHAL-KHK’lar insanlık suçudur, sosyal soykırımdır! KHK’ların siyasi çözümü için adım atan @herkesicinCHP ye, @GulizarBicer ve @yukseltaskinn vekiller şahsında teşekkürlerimizi sunuyoruz. İzmir buluşmasına tüm KHK ve OHAL mağdurlarını bekliyoruz. #KHKlarGidecekBizKalacağız” ifadelerine yer verildi.



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