CHP, KHK’lılarla buluştu: OHAL komisyonu derhal lağvedilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, İzmir’de KHK mağdurlarını dinledi. OHAL Komisyonu’ndaki 11 bin 500 KHK mağdurunun dosyasının bu hızla 2-3 sene daha karara bağlanamayacağını söyleyen Karaca, “Yurttaşlarımız OHAL Komisyonu kapısında sivil ölüme terk edilmiş durumda. Kendisini yargıdan üstün gören bu komisyon derhal lağvedilmelidir” dedi. Kendisi de bir KHK’lı olan Yüksel Taşkın ise, “Anayasal dayanağı olmayan OHAL Komisyonu ile bugünden itibaren hesaplaşmaya başlamalıyız” diye konuştu.







CHP’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararname (KHK) ile işlerinden olup, yaklaşık 4 buçuk yıldır görevlerine dönme mücadelesi veren KHK mağdurlarını dinlemek için ülke genelinde düzenleme kararı aldığı toplantıların ilki İzmir’de yapıldı. Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen toplantıda KHK mağdurlarını dinledi. OHAL Komisyonu’ndaki 11 bin 500 KHK mağdurunun dosyasının bu hızla 2-3 sene daha karara bağlanamayacağını söyleyen Karaca, “Yurttaşlarımız OHAL Komisyonu kapısında sivil ölüme terk edilmiş durumda. Kendisini yargıdan üstün gören bu komisyon derhal lağvedilmelidir” dedi. Kendisi de bir KHK’lı olan Yüksel Taşkın ise “Anayasal dayanağı olmayan OHAL Komisyonu ile bugünden itibaren hesaplaşmaya başlamalıyız” diye konuştu.





“KHK’LARLA BİR ARAYA GELMEK İÇİN YOLLARDA OLACAĞIZ”





Toplantı öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Gülizar Biçer Karaca şunları söyledi: “KHK ihraçlı yurttaşlarımızla bir araya gelmek için yollarda olacağız. İlk toplantımızı İzmir’de yapıyoruz. Daha sonra Adana ve İstanbul’a gideceğiz. Bu bir seçim vaadi değil. Yargı bağımsızlığı ve Cumhuriyet’in 100. yılında ülkemizi demokrasi ile taçlandırma adına verilecek bir mücadeledir. OHAL Komisyonu’nda bekleyen 11 bin 500 dosya var. İlk dönemlerde haftada 700 dosya karara bağlanırken, şimdi bu sayı ayda 500. Kalan 11 bin 500 dosya belki iki üç yıl daha sürecek. Yurttaşlarımız OHAL Komisyonu kapısında sivil ölüme terk edilmiş vaziyette bekletilmeye devam edecek gibi görünüyor.”





“OHAL KOMİSYONUNUN VERDİĞİ YOK HUKUKSUZ KARARLAR YOK SAYILMALI”





OHAL Komisyonu’nun kendini yargıdan üstün gördüğünü kaydeden Karaca, “Yargıda terör örgütleriyle iltisakı bulunmadığı için beraat kararı verilen, hak ihlaline uğradıkları Anayasa Mahkemesi’nce onaylanmış kişiler OHAL Komisyonu’nda bekletilmemeli. OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Kendini yargıdan üstün gören bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. OHAL Komisyonu’nun verdiği hukuksuz kararların derhal yok sayılması gerekir. Hakkında beraat kararı verilmiş tüm yurttaşlarımızı işlerine iade edeceğiz. Tek bir adamın dünya görüşüne ‘hayır’ diyoruz. Adalet, adil yargılanma, hukukun, demokrasinin iktidar olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Milletimiz önüne konan ilk sandıkta bedelini ödetecektir” ifadelerini kullandı.





“KHK SORUNU GÖRMEZDEN GELİNEREK ÇÖZÜLEMEZ”





Kendisi de bir KHK mağduru olan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise “Hepimiz bu süreçte demokrasinin ekmek kadar önemli olduğunu kavradık. Demokrasiye susayan on milyonlarca insanın iktidarı değiştireceğine inanıyorum. Üniversiteden atıldığımda şunu söylemiştim. İnsanın düşmanına verebileceği ün büyük ceza adalettir. Bakış açıları farklı olan ve zulüm yağdıranlara adaletle yaklaşacağım. Ciddi toplumsal sorunla karşı karşıyayız. Bu sorun görmezden gelerek çözülemez. Çözmek için faal olmak durumundayız” dedi.





“BU KONUNUN AZ GÜNDEME GELMESİ UTANÇ VERİCİ”





“Demokrasi sabırlı karıncaların rejimidir” diyen Taşkın, “Dünyada bu tür bir siyasal tasfiye yok. Utanç verici bir şey. Bu konunun az gündeme gelmesi ve az sorgulanması da utanç verici. 130 bin kişi KHK ile işten atıldı. Toplam etki alanı 2 milyonun üzerindedir. Seçim bildirgemizin arkasındayız. OHAL Komisyonu anayasal dayanağı olmayan bir komisyondur. Mahkemelerden yukarıda değildir. Bugünden itibaren hesaplaşmaya başlamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.





“ON BİNLERCE İNSANIN AHI AKP’NİN ÜZERİNDEDİR”





CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de “Sorgusuz, sualsiz tutuklama ve cezalandırmaların yaşandığı kara bir dönemdeyiz. Tek adamın, onun gibi düşünmüyor diye hak arayanları yok sayması ile başlayan cadı avı ve intikam süreci hala devam ediyor. KHK ile haksız yere işsiz bırakılan hedef alınan, itibarlarıyla oynanan on binlerce insanın ahı AKP iktidarının üzerindedir” şeklinde konuştu.





CHP heyeti, 35 ilde KHK’lılarla yapılacak toplantılardan sonra elde edilecek verileri ve KHK mağduriyetlerinin giderilmesi için sunulacak çözüm önerilerini bir rapor halinde Türkiye kamuoyuna duyuracak.