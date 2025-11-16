CHP Kilis Mitinginden Mansur Yavaş ortaya çıktı: 'Terörle korkuttular rekor oyla...'

CHP’nin Kilis’te gerçekleştirdiği mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Mitingde mesajı okunan CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, “Her sayfası hukuk dışı bir anlayışı yansıtan, her satırında davanın siyasi özünü ifşa eden, iler tutar yanı olmayan o iddianame bir itirafnamedir.” ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş ise belediye başkanları için ‘tutuksuz yargılama’ çağrısı yaptı. Yavaş açıklamasında şunları söyledi:



Bugünkü iktidar, seçimden önce ‘bizden olmazsanız hizmet alamazsınız’ diyerek halkı korkutmaya çalıştı. Aynı şey 2019’da Ankara’da da yapıldı. ‘Terörist yönetir, sosyal yardımlar kesilir’ diyerek her türlü iftirayı attılar. Ancak Ankara halkı değişim istedi, memnun kaldı ve bizi rekor oyla yeniden seçti. Çünkü toplum artık korkuya boyun eğmiyor; değişimin mümkün olduğunu Ankara’da, İstanbul’da ve birçok belediyede gördü.

Bu başarıdan sonra tüm CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar başladı. Oysa biz diyoruz ki: Dokunulmazlığımız yok, yargılayın; ama adaletle yargılayın. Gizli kalması gereken dosyalar televizyonlarda dolaşırken, belediye başkanlarımız kendilerini savunamıyor. Bu, adalet değildir.

Ülkede yargı zayıflamış, ekonomi çökmüş, sistem bozulmuştur. Buna rağmen iktidar kendi yolsuzluklarını görmezden gelirken, CHP’li belediyeleri hedef göstermeye devam ediyor. Oysa suç işleyen kim varsa elbette cezalandırılsın; ama herkes için aynı adalet işlesin. Bizim tek talebimiz budur.

Engellemelere rağmen hizmet ediyoruz. Sosyal yardımları kimse görmeden, incitmeden sürdürüyoruz. Ankara’da yüz binlerce aileye destek veriyoruz; emeklilere maaş, doğal gaz, et desteği sağlıyoruz. Çocukların eğitim masraflarını üstleniyoruz. Köylümüze tohumdan mazota kadar her alanda destek oluyoruz. Halkçı belediyecilik sayesinde Ankara’da üç olan belediye sayımızı on altıya çıkardık.

Bugün de burada Hakan Başkanımız Kilis’e hizmet etmek için çalışıyor. Karalama kampanyalarıyla, iftiralarla bu hizmetin üstünü örtemezler. Güneş balçıkla sıvanmaz. Son olarak, madem iddianameler açıklandı, deliller toplandı; tüm belediye başkanlarımızı tutuksuz ve canlı yayında yargılayın ki millet gerçeği görsün.

Ben inanıyorum ki bu ülke çok yakında adaletin herkese eşit uygulandığı bir iktidarla tanışacak. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Güzel günlerde buluşmak üzere, Allah’a emanet olun.

