CHP kimlerle helâlleşecek: Kılıçdaroğlu tek tek isim verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’te düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ‘Helalleşme’ sözlerine açıklık getiren Kılıçdaroğlu, “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatı helalleşeceğiz, Roboski’yle helalleşeceğiz. Sivas, Maraş mağdurlarıyla, Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz’ın ailesiyle, Soma’yla helalleşceğiz. darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gençlerimiz asıldı; onlarla helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz.” dedi.





Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:





“Hafta sonu bir videoyla iktidara geliyoruz ama bunun bana yetmediğini anlatmaya çalıştım. Benim için sarayların, konvoyların zerre önemi olmaz. Eğer ülkemizin makus talihini kırabiliyorsam ben iktidar olayım, olayım ki çocuklarımıza bembeyaz bir Türkiye bırakalım. Yaralarımızı sarmamız gerekiyor, yaralar hâlâ açık. Helalleşmeyle hukuku karıştıranlar oldu. Helalleşmek yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek demektir. Bunu yarası olan topluluklarına yapacağız. Kim ne suç işlediyse hukuk onun hesabını soracak. Ben bu ülke çocuklarının ardımdam bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Hani gstrateji çocuklarımın geleceğinden önemli. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatı helalleşeceğiz, Roboski’yle helalleşeceğiz. Sivas, Maraş mağdurlarıyla, Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz’ın ailesiyle, Soma’yla helalleşceğiz. darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gençlerimiz asıldı; onlarla helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz.”



