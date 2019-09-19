Samanyolu Haber /Gündem / CHP kongreye hazırlanıyor; parti yönetimi uzlaşmaya teşvik edecek /19 Eylül 2019 10:50

CHP kongreye hazırlanıyor; parti yönetimi uzlaşmaya teşvik edecek

CHP’de yerel seçim başarısının ardından kongreye hazırlanıyor

SHABER3.COM

CHP’de yerel seçim başarısının ardından başlayan ve toplam 10 farklı bölgede gerçekleştirilecek bölge toplantılarının ana gündemini “iktidar yürüyüşünün koşulları ve olanaklarının değerlendirmesi” oluştururken, olağan kongre sürecinde parti yönetiminin uzlaşmayı ve mutabakatı teşvik edeceği, CHP’deki bütün kesimlerin sürece dahil edileceği ifade ediliyor. Örgütten Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Kimseyi dışarıda bırakmadan bütün enerjimizi iktidara odaklamamız lazım” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre 31 Mart’taki yerel seçimler ve 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçiminin ardından CHP’de kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin takvim de netleşmeye başladı. CHP içinde yapılan değerlendirmelere göre takvimin bu ay sonuna kadar belirlenmesi ve ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Mart ya da nisanda
Edinilen bilgiye göre üyeliklerin askıya çıkarılması, listelerin kesinleşmesiyle devam edecek sürecin ardından ilçe kongrelerinin kasım ya da aralık ayında yapılacağı, ocak ya da şubat ayında da il kongrelerinin yapılmasının hedeflendiği belirtiliyor. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından olağan kurultayın mart ayının sonunda ya da nisan ayının başındaki bir tarihte gerçekleştirileceği ifade ediliyor.
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