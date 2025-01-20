Samanyolu Haber /Gündem / CHP kulislerinden flaş iddia: 'İmamoğlu'nun Cumhuraşkanlığı için adaylığını duyuralım' /20 Ocak 2025 09:38

CHP kulislerinden flaş iddia: 'İmamoğlu'nun Cumhuraşkanlığı için adaylığını duyuralım'

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası CHP'de PM ve MYK üyeleriyle yapılan toplantının detayları ortaya çıktı. Hedefin aslen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu, bu nedenle cumhurbaşkanı adaylığının derhal açıklanması görüşü dile getirildi.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "ihale yolsuzluğu" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanması gündemden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından PM ve MYK üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun da konuşulduğu iddia edildi.

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Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; hedefin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu ve vakit geçirilmeden kendisinin cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi görüşü ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı da gündeme gelirken, Özgür Özel, “Önce parti programını ve yöntemini daha sonra adayımızı açıklayacağız” dedi.

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