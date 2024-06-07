CHP kurmayları açıkladı: Erdoğan'ın ziyaretinde hangi konular konuşulacak?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek siyasette normalleşme sürecini başlattığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda CHP Genel Merkezi’ne ziyarette bulunacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki ismin 11 Haziran Salı günü saat 16.00’da aynı heyetlerle görüşeceğini duyurdu.





“28 Şubat tutukluları uzun süredir bunu bekliyordu. O nedenle tahliyelerini kıymetli olarak değerlendiriyoruz. Ancak pek çok tatsız gelişme de oldu ve iktidar yargıya müdahalede ısrarcı olduğunu gösterdi. Kobani Davası’ndan sonra Hâkkari’de yaşananlar da çok tatsız. Kesinleşmiş bir ceza kararı gelmeden kayyum atanması, belediye meclisinden yeni bir başkan seçilmemesi demokrasilerde olmamalı.” Erdoğan’ın normalleşme süreciyle ilgili yaptığı “kırmızı çizgi” açıklamasına da değinen partililer şöyle konuştu:





Erdoğan’ın yapacağı ziyaretin gündemine ilişkin de konuşan kurmaylar, ilk görüşmede olduğu gibi yine ekonomi, dış politika, hukuk başlıklarının konuşulabileceğini söyledi.





Özel’in Erdoğan’a ziyareti sonrası 28 Şubat tutuklularının tahliye edilmesi, Kobani Davası kararları, Yargıtay seçiminde yaşanan tartışmalar, Hâkkari Belediyesi’ne kayyum atanması ve Sinan Ateş cinayeti üzerinden emniyette konuşulan kriz gibi olaylar yaşandı. Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı ziyaret öncesi yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren CHP kurmayları şu yorumu yaptı:“Erdoğan’ın Kızılcahamam’da ‘kırmızı çizgi’ diyerek bir hat çekiyor olması doğru baktığımız bir şey değil. Yargıya müdahale edilmesi, talimat verilmesi, kutuplaştırmada ısrarcı olunması, gerilim üzerine bir siyaset kurgusu yapılması doğru değil. Ancak biz yine de doğru adımlar atılsın diye çabamızı sürdüreceğiz.”“İlk görüşmedeki konularda beklentilerimiz sürüyor” diyen partililer, “Mesela Gezi tutuklularıyla ilgili konuşacağız. Bunun dışında genel başkanımız Emine Şenyaşar’ın sıkıntılarını Erdoğan’a anlatacağını söyledi. Kayyumlar da mutlaka görüşmenin bir başlığı olacaktır. Türkiye’deki bütün hukuksuzluklar, ayrımcılıklar gündeme gelecektir. Yarın hangi sorunun ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Bizim elbette demokrasi ve adalet temelli beklentilerimiz var” ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammının da gündeme getirilebileceğini belirten kurmaylar, “İnsanların ilk gündemi ekonomi. Ancak bu kez cumhurbaşkanının hangi konularla geleceği de kıymetli” diye konuştu.