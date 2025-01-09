CHP kurmaylarından 'yeni süreç' yaklaşımı: ‘Şüpheci iyimser’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetiyle bir araya geldikten sonra partisinin genel merkezinde kurmaylarıyla toplandı. Özel, toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyelerine görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Cumhuriyet'in haberine göre CHP’nin DEM heyetine henüz adı konmayan bu süreçten beklentilerini anlattığı olumlu bir görüşme yaptığını söyleyen kurmaylar “Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çözme noktasında Türkiye’nin en hazır partisiyiz.





Bunu görüşmede genel başkanımız da ifade etti. Çünkü ilk olarak biz bir sorun olduğunun varlığını kabul ediyoruz. Bu konuda geçmişten gelen tecrübelerimiz var. İktidar ise her zamanki gibi sürece kendi çıkarı için bakıyor gibi gözüküyor” dedi. Bu noktada DEM Parti’ye yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı gibi konulardaki endişelerini ilettiğini söyleyen CHP kurmayları “DEM heyetinin de yeni bir anayasaya sıcak bakmadığı görülüyor. Onlar da yasal düzenlemelerle demokratikleşmenin önünün açılması gerektiğini belirtiyor” ifadelerini kullandı.





‘DEMOKRATİKLEŞME HAMLELERİ YÜRÜTÜLMELİ’

Buna bağlı olarak “Süreç Meclis’te kurulacak bir komisyonda ilerlesin” önerisine çok önem verdiklerini söyleyen partililer “Şu ana kadar zaten Meclis eksenli başlamayan bir süreç var. Biz Meclis’te icracı bir komisyon üzerinden bir demokratikleşme süreci yürütülmesini istiyoruz. Burada bütün partiler eşit temsil edilmeli. Onların yapacağı çalışmaların sonucunda kanuni düzenlemeler yapılmalı. Örneğin; kayyum uygulamalarının kalkması, insanların ifade özgürlüğünün engellenmemesi, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına getirilen kısıtlamaların kalkması, Gezi tutuklularının serbest kalması ve daha bir çok konuda adım atılması gerekiyor. DEM heyetinin de benzer beklentileri olduğu görülüyor. İktidarınsa bu talepler karşısında nasıl davranacağıyla ilgili şüpheci ama iyimser bir havada olduklarını gördük” dedi.





CHP’nin de kendi içinde bir komisyon kurduğunu belirten kurmaylar “Demokratikleşme noktasında çözülmesi gerekenlerle ilgili bir rapor hazırlayacaklar. Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların yanında tüm ayrımcılık yaşayanların, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı engellenenlerin, ‘terörist’ sayılarak ötekileştirilenlerin, eleştiri hakkı kısıtlananların sorunlarına demokratik çözümler getireceğiz. Meclis’teki kurulacak komisyonun da bu çerçevede çalışması, demokratikleşme adımları atması gerekir” diye konuştu.