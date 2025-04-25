CHP kurultay davalarında flaş gelişme

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talebiyle açılan davalar birleştirildi.









NE OLMUŞTU?

Olağanüstü kurultay iptali talebiyle açılan dava, 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılmıştı. Dava, 42. Asliye Mahkemesi davasıyla birleştirildi.Her iki davanın birlikte görüleceği tarih 26 Mayıs Pazartesi olarak belirlendi.CHP'li iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, dün (25 Nisan) 6 Nisan'da gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle dava açmıştı. Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede şu ifadelere yer verilmişti."6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay, bu ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş ve parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendirilmiştir. Bu sebeple söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulmuştur. 4-5 Kasım 2023'te olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür."