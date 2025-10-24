CHP Kurultay Davası reddedildi, borsa fırladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puandan tamamlamıştı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi.
KURULTAY DAVASI SONRASI SERT YÜKSELİŞ
CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada mahkeme kararını
açıkladı. Davayı reddeden mahkeme, böylece kurultayın iptali ihtimalini ortadan kaldırdı.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme davanın konusuz kaldığına hükmetti.
CHP Kurultay iptali davasının reddedilmesinin ardından Borsa İstanbul'da sert yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksinde günlük yükseliş yüzde 4'ü aştı, endeks 11 bin puan seviyesini test etti.
Bankacılık endeksinde günlük yükseliş yüzde 6'ya yaklaştı.