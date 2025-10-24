Samanyolu Haber /Gündem / CHP Kurultay Davası reddedildi, borsa fırladı /24 Ekim 2025 11:50

CHP Kurultay Davası reddedildi, borsa fırladı

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada mahkeme kararını açıkladı. CHP kurultay iptali davasının reddedilmesinin ardından Borsa İstanbul'da sert yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksinde günlük yükseliş yüzde 4'ü aştı, endeks 11 bin puan seviyesini test etti.

SHABER3.COM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

KURULTAY DAVASI SONRASI SERT YÜKSELİŞ
CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada mahkeme kararını
açıkladı. Davayı reddeden mahkeme, böylece kurultayın iptali ihtimalini ortadan kaldırdı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme davanın konusuz kaldığına hükmetti.

CHP Kurultay iptali davasının reddedilmesinin ardından Borsa İstanbul'da sert yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksinde günlük yükseliş yüzde 4'ü aştı, endeks 11 bin puan seviyesini test etti.

Bankacılık endeksinde günlük yükseliş yüzde 6'ya yaklaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP Kurultay Davası reddedildi, borsa fırladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:29:49