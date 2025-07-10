Samanyolu Haber /Gündem / CHP kurultay davasında tarih değişti /10 Temmuz 2025 18:48

CHP kurultay davasında tarih değişti

İBB'ye yönelik operasyonlar art arda gelirken İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda belediye başkanı ve yöneticisi tutuklu olan CHP bir yandan da kurultay davası ile sıkıştırılıyor.

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CHP'nin 2023 Kurultay'ına ilişkin açılan davasda yeni gelişme yaşandı. 8 Eylül'de görülecek CHP'nin Kurultay davası 15 Eylül'e alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te Ankara’da gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla başlayan, CHP kurultayı iptal davasının ikinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmüş, mahkeme başkanı duruşmada görevsizlik kararının itiraz süresinin bekleneceği belirtilerek davayı 8 Eylül'e ertelemişti.

15 EYLÜL'E ALINDI

Özgür Özel, CHP'nin 9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş tarihi olduğunu ifade ederek mahkemeye başvurduklarını belirtmişti. Bunun üzerine duruşma tarihi değişti. CHP'nin kurultay davasın 15 Eylül'e alındı.

GÖREVSİZLİK KARARI KALDIRILDI

CHP'nin 38'inci Kurultay davasında görevsizlik kararı ortadan kaldırıldı.Dava 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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