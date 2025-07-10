CHP kurultay davasında tarih değişti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te Ankara’da gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla başlayan, CHP kurultayı iptal davasının ikinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmüş, mahkeme başkanı duruşmada görevsizlik kararının itiraz süresinin bekleneceği belirtilerek davayı 8 Eylül'e ertelemişti.





Özgür Özel, CHP'nin 9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş tarihi olduğunu ifade ederek mahkemeye başvurduklarını belirtmişti. Bunun üzerine duruşma tarihi değişti. CHP'nin kurultay davasın 15 Eylül'e alındı.





CHP'nin 2023 Kurultay'ına ilişkin açılan davasda yeni gelişme yaşandı. 8 Eylül'de görülecek CHP'nin Kurultay davası 15 Eylül'e alındı.CHP'nin 38'inci Kurultay davasında görevsizlik kararı ortadan kaldırıldı.Dava 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.