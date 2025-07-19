Samanyolu Haber /Gündem / 'CHP Kurultay davası'nda yeni gelişme /19 Temmuz 2025 00:30

'CHP Kurultay davası'nda yeni gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açılan davada görevsizlik kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle 'görevsizlik' kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etti. Görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı.

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz’da yeniden 'görevsizlik' kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 5’inci Ceza Dairesi, CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi.

Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği ‘Görevsizlik’ kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme, söz konusu hükmün Anayasa’nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma gibi hakları düzenleyen 2, 6, 9, 10, 13, 36, 37, 38 ve 141’inci maddelerine aykırılık taşıdığına kanaat getirerek, kararın iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.
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