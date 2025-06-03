CHP Kurultay iddianamesi kabul edildi: 12 kişi için hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.





SAVCILIK İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Halktv'de yer alan habere göre CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “şaibe” iddialarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın şikayeti üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede 12 kişi hakkında “siyasi partiler kanununa muhalefet” suçlaması yöneltilirken, hapis ve siyaset yasakları talep edildi.





Dava dosyasına "şüpheli" olarak giren isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş de bulunuyor.





KILIÇDAROĞLU “MAĞDUR”, LÜTFÜ SAVAŞ “MÜŞTEKİ”

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, şikayette bulunan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise “müşteki” sıfatıyla yer aldı.





Savcı, tüm kişiler hakkında 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve bu süre boyunca siyaset yasağı konulmasını talep etti.