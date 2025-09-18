Samanyolu Haber /Gündem / CHP Kurultay yapabilcek mi? Gözler yarın YSK'nın vereceği kararda /18 Eylül 2025 18:29

CHP Kurultay yapabilcek mi? Gözler yarın YSK'nın vereceği kararda

Ankara İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin olarak alınan karar hakkında yapılan itirazı usulden reddetti. İl Seçim Kurulu kararının ardından CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararı, "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK’ya taşındı. Başvuruyu kabul eden YSK, yarın saat 15.30’daki gündem toplantısında itirazı görüşerek nihai kararı açıklayacak.

SHABER3.COM

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun 15 Eylül 2025 tarihli ve 2025/63 sayılı kararına karşı Şahin Kurt tarafından yapılan başvuru, İl Seçim Kurulu tarafından incelendi. İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu başkanlarının verdiği kararların kesin olduğuna dikkat çekerek, “itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun hükümlerine atıf yapılarak, kongre ve seçim süreçlerinde usule uygun işlemlerin ilçe seçim kurulları gözetiminde yürütüldüğü belirtildi. İlçe seçim kurulu başkanının verdiği kararların kesin nitelik taşıdığı, bu nedenle İl Seçim Kurulu’nun inceleme yetkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Başkan Hakim Sevim Özcan Kalkan ile üyeler Sevda Arıkboğa Usta ve Cengiz Aydıner’in imzasıyla 17 Eylül 2025 tarihinde oybirliğiyle alınan kararda, başvurunun reddedildiği ve karar örneğinin itirazcı Şahin Kurt’a tebliğ edilmesine hükmedildi.
YSK yarın toplanacak

İl Seçim Kurulu kararının ardından süreç YSK'ya taşındı. Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultaya ilişkin "tam kanunsuzluk" iddiasıyla yapılan başvuruyu kabul eden YSK, yarın saat 15.30’da toplanarak itirazı görüşecek. Kurulun vereceği karar, CHP’nin hafta sonu yapılması planlanan olağanüstü kurultayı öncesinde bağlayıcı ve nihai nitelik taşıyacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP Kurultay yapabilcek mi? Gözler yarın YSK'nın vereceği... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:05