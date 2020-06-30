Samanyolu Haber /Politika / CHP kurultayı için mahkeme kararı /30 Haziran 2020 21:46

CHP kurultayı için mahkeme kararı

CHP'nin daha önce virüs salgını nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı hakkında yine virüs nedeniyle erteleme isteyen CHP eski yöneticisi Şahin Mengü’nün başvurusu karara bağlandı.

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CHP’nin 37. Olağan Kurultay’ının pandemi döneminde yapılamayacağı gerekçesiyle kurultayın ertelenmesini isteyen CHP eski yöneticisi Şahin Mengü’nün Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi.

CHP’nin 25-26 Temmuz tarihlerinde Ankara Odeon Otel'de yapacağı 37. Olağan Kurultay’a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. CHP eski yöneticisi Şahin Mengü’nün koronavirüs sürecinde kurultayın yapılamayacağı gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı erteleme başvurusu kabul edilmedi.  

Öte yandan Pazartesi yapılan CHP MYK toplantısında, kurultay masaya yatırıldı. MYK'da, özellikle parti içinden gelen kurultayın ertelenmesi yönündeki çıkışlar da gündeme geldi. MYK üyelerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kurultay konusunda parti yönetimine yönelik eleştirilerin yanıtlanması için kendilerine izin verilmesini istedikleri, ancak Kılıçdaroğlu'nun "bu hesaplaşma değil, iktidar kurultayı" mesajı vererek, bu tip polemiklerine girilmesine karşı çıktığı öğrenildi.
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