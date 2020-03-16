Samanyolu Haber /Gündem / CHP kurultayı koronavirüs nedeniyle ertelenecek /16 Mart 2020 08:51

CHP kurultayı koronavirüs nedeniyle ertelenecek

CHP2nin 28-29 Mart'ta yapılması planlanan kurultayının yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelene bilir

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Abdulkadir Selvi, beklenen CHP kurultayına değindiği bugünkü yazısında "Koronavirüsle ilgili gelişmeler 28-29 Mart tarihinde kurultayı olması nedeniyle CHP’yi yakından ilgilendiriyor. Geçen haftaki parti meclisinde MYK’ya yetki verilmişti. CHP MYK bugün kurultayın ertelenip ertelenmemesi konusunu görüşmek üzere toplanıyor. Ardından da Koronavirüs'ü izleme kurulu toplanacak. Edindiğim izlenim, bugünkü toplantıda CHP kurultayının ileri bir tarihe erteleneceği kararının alınması yönünde" ifadelerini kullandı. 

Selvi, "Az sayıda da olsa ülkemizde Koronavirüs tespit edildi. Artık tehlikeyi daha yakından hissediyoruz. Ayrıca toplumda Koronavirüs duyarlılığı zirveye ulaşmış durumda. CHP’nin böyle bir ortamda binlerce insanı kurultay salonuna toplaması toplum tarafından da hoş karşılanmaz. O nedenle bugünkü toplantıdan erteleme kararının çıkması bekleniyor. Ayrıca yeni bir tarih belirlenmemesi bekleniyor. Çünkü Koronavirüs'ün seyri kestirilemiyor. Ne zaman ki koronasız günlere kavuştuğumuz netleşecek, o zaman yeni bir tarih belirlenecek" dedi.
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