Samanyolu Haber /Gündem / CHP kurultayı soruşturmasında savcılıktan emniyete yeni talimat /20 Şubat 2025 21:00

CHP kurultayı soruşturmasında savcılıktan emniyete yeni talimat

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyete 'ivedilikle şüphelilerin tespiti ve savunmasının alınması, tespit edilecek kamera kayıtlarının inceleme ve çözümünün yapılması' talepli yazı gönderdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı'na ilişkin, "kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosundan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliğine, soruşturmaya ilişkin talimat yazısı gönderildi.

"SAVUNMALARI ALINSIN"

Başsavcılığın 18 Şubat 2025 tarihli yazısında, "müştekinin ayrıntılı beyanının alınması, şüphelilerin her türlü kayıttan yola çıkılarak tespit edilmesi ve savunmalarının alınması" talep edildi.

Başsavcılık ayrıca, iletişim tespitine ilişkin ilgili kurumlara gerekli yazıların yazılması, tespit edilecek kamera kayıtlarının inceleme ve çözümlerinin yapılması, hazırlanacak evrakın ivedilikle gönderilmesini istedi.
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