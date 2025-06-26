Samanyolu Haber /Gündem / CHP Kurultayı soruşturmasında sıcak gelişme: Başsavcılık itiraz etti! /26 Haziran 2025 13:58

CHP Kurultayı soruşturmasında sıcak gelişme: Başsavcılık itiraz etti!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine esas ve usul yönünden itiraz etti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine esas ve usul yönünden itiraz etti.

NE OLMUŞTU?
İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanık (Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş) hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırma” suçundan 3’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararında, sanıkların eylemlerinin “rüşvet” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve sanıklardan Erkan Aydın’ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçilmiş olması nedeniyle, ilgili kanun gereği milletvekillerinin görevdeyken işlediği iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetkisinde olduğunu belirtmişti. Sanık avukatlarının, dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi yönündeki itirazları da reddedilmişti.
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