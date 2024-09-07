CHP kurultayında konuşma gerilimi...

-En azından bir gece öncesinden prompter hazırlayarak bir konuşma hazırlayabilirdik. Biz de Türkiye’ye bir mesaj verebilirdik.





-Selin Hanım da ‘Böyle bir akışımız var’ dedi. Ben de ‘Mansur Başkan’a da bir söz verelim’ dedim. Burada tüm sorumluluk bana aittir.





CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşma yapacağı bilgisinin kendisine yalnızca 1 saat önce iletildiğini söyleyerek partisine sitem etti.Yavaş, şunları söyledi:-Polemik çıkarmak istemiyorum ama Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve fikirlerimi de açıklamak isterdim.-Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi.-Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yapılan fitne ateşine yani Ekrem mi Mansur mu şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorum.-Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın görüşü ve açıklaması belli. Biz 14 tane Büyükşehir Belediye Başkanıyız sadece ikisini konuşturursanız buradan biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz.-Yani ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın. Ya da ileriye dönük bir şey düşünülüyorsa ikimiz de aynı şeyleri anlatacağız aynı duygulara sahibiz.Mansur Yavaş’ın sözlerinin ardından, CHP lideri Özgür Özel söz alarak şunları söyledi:-İkisini birbirinden ayırmam. Ne olduysa, bugün böyle bir akış olduğu için oldu. Program yapılırken bugün de oturumlar planlanmıştı.-Birkaç gün önce belirlenen süre içinde konuşmak isteyenler vardı. O konuşmalar uzayınca bugüne kaldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı:-Ben dün öğrendim. Hatta sizin konuşacağınızdan bile haberim yoktu. Sayın Genel Başkanımız burada iki belediye başkanımız konuşacak deyince, siz de yanımdaydınız.-Kim konuşacak, onu bile bilmiyordum. Selin Hanım konuşmasında, ‘Acaba Yılmaz Büyükerşen mi konuşacak?’ diye düşündüm.-Konuşmamın son notlarını sizin kaleminizle yazdım. Başkanım, size hem Mansur Başkanım derim, hem de abi. Bizim aramızda bir sorun olmaz. Rahatsız olacağınızı bilsem konuşmamı yere atar, yerime otururdum, Başkanım.