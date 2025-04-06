Samanyolu Haber /Politika / CHP Kurultayı'nda sıcak gelişme: Adaylıktan çekildi /06 Nisan 2025 11:25

CHP Kurultayı'nda sıcak gelişme: Adaylıktan çekildi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkan Adaylığından çekildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

CHP 2. Olağanüstü Kurultayı’nda CHP Genel Başkan adaylığını duyuran Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ümit Uysal yaptığı açıklamada, "Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" dedi.

Ümit Uysal, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, adaylığını duyurarak "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.
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