Samanyolu Haber /Politika / CHP kurultayında yarış kızışıyor: Özgür Özel'e bir rakip daha geldi /05 Nisan 2025 19:53

CHP kurultayında yarış kızışıyor: Özgür Özel'e bir rakip daha geldi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yarış kızışıyor. Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

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?Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan 2025 tarihinde 21. Olağanüstü Kurultayı'nı Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Kurultayda divan başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun önerilmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyım atılma ihtimaline karşı bu kararı aldı ve yeniden aday olduğunu duyurdu. Tek adayla kurultaya gidilmesi beklenirken açıklamalar peş peşe geldi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ardından eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek de genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

Berhan Şimşek sosyal medya hesabından, "Partimizin 21.olağan üstü kurultayında Genel Başkanlık adaylığımı ve iddiamı hem parti kamuoyuna hem de aziz milletimizin takdirlerine sunuyor ve vicdanlarına emanet ediyorum" dedi.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"1) Önümüze olmazları koyanlara, Olmayacak işlere girişenlere, Normalleşip yumuşayanlara, “Zapt edilemez son kale olan Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerinin kapını kayyumlara açanlara,

2) Muhalif hiçbir sese tahammül edemeyenlere, Parti kimliğimiz ve mücadelen ruhumuza halel getirenlere, İncinen ama incitmeyenler olarak, Cesurca ve mertçe söyleyecek sözümüz var.

3) Partimizin 21.olağan üstü kurultayında Genel Başkanlık adaylığımı ve iddiamı hem parti kamuoyuna hem de aziz milletimizin takdirlerine sunuyor ve vicdanlarına emanet ediyorum Saygılarımla."
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