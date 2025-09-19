CHP’li Bakan: Özel Hareket bağlantılı şirket 435 milyonluk kamu ihalesi aldı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü: 19,2 milyon TL





Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın iddiaları bilmesine rağmen savcılığa bildirimde bulunmadığını, ancak gecikmeli olarak müfettiş görevlendirdiğini söyledi. Ayrıca görevlendirilen müfettişin Tuğrul’un lojman arkadaşı olduğunu öne sürdü.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Özel Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Veysel Murat Tuğrul ile Tuğra Tabildot Yemekçilik şirketi arasındaki ilişkiler hakkında dikkat çekici iddialar ortaya attı.Bakan, Tuğrul’a şirketten toplam 850 bin TL ödeme yapıldığını belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sorular yöneltti.T24’ten Çiğdem Toker‘in yazısına göre; 2014’te Adana’da kurulan ve daha sonra merkezini Ankara’ya taşıyan Tuğra Tabildot Yemekçilik’in son 10 yılda farklı bakanlıklar ve üniversitelerden aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarının 435,5 milyon TL olduğu belirlendi.Şirketin üstlendiği bazı ihaleler ve bedelleri:Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 66,3 milyon TLKahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 66,7 milyon TLEskişehir Osmangazi Üniversitesi: 75,7 milyon TL (yüzde 29 indirimle)Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: 27,5 milyon TL (yüzde 14,49 indirimle)Murat Bakan, Tuğrul’un şirketten para aldığına dair belgeler sunduğunu belirterek, ayrıca Tuğrul’un şirket kaşesini Erzurum Özel Harekat Şube Müdür Vekili’ne gönderdiğini ve evini şirkete ipotek ettirdiğini ileri sürdü.Tuğra Tabildot Yemekçilik’in tek hissedarı Emine Terzi, 29 Temmuz 2025’te hisselerini Mehmet Berk Teker’e devretti. Ardından 11 Ağustos 2025’te Teker, şirketin 15 milyon TL’lik hisselerinin tamamını Fedai Aksoy’a aktardı. Murat Bakan, şirketin asıl sahibinin Ramazan Teker olduğunu, mali sorunlar nedeniyle devrin yapıldığını belitti.