CHP’li Bakan'dan polis şiddetine ödül iddiası

Bakan'ın paylaştığı mesajda şu ifadeler kullanıldı: “İçişleri Bakanlığı tarafından PolNet sistemi üzerinden personele İBB soruşturması kapsamında toplumsal eylemlerde görev alan personele para ödülü verileceği duyurusu yapılmıştır.”





Bunun üzerine CHP'li Murat Bakan, “Polis ülkesinin, demokrasisini hukukunu üç kuruşluk para ödülüne satmaz. Bu oyunlara gelmez. İktidarca polis geçim sıkıntısına terk edilerek sonra da üç kuruşluk para ödülü verilerek desteğini almak istemek ucuz oyunlardır” ifadelerini kullandı.





‘KİRLİ BİR OYUN’

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bakan şöyle devam etti:





“Bugün polis teşkilatı, ağır çalışma koşulları, angarya görevler, insanlık dışı nöbet sistemleri, mobbing ve geçim sıkıntısıyla ayakta durmaya çalışıyor. Bu sorunlar karşısında yıllardır sessiz kalan İçişleri Bakanlığı, şimdi siyasi bir hesap için teşkilatın cebine üç kuruş sıkıştırarak sadakat satın almaya kalkıyor. Bu teşkilata en düşük saatlik ücretle en çok çalışan kamu görevlisi olmak reva görülürken emniyet mensuplarına verilen mesaj açık: ‘Sen yeter ki itaat et, gerisini biz hallederiz.’ Ama halkına düşman muamelesi yapan militan aklı, polis teşkilatının tamamına mal edemeyiz. Şiddeti sistematik hale getiren anlayış, halkı da polisi de yalnızlaştırıyor. Devlet, kolluk gücünü sadakat üzerinden değil, liyakat üzerinden kurar. Toplumsal olaylarda verilen kanunsuz emirler ve orantısız güç kullanımı ve ağır şiddet toplumun tamamının güvenlik duygusunu aşındırmakta. Bu iktidar tarafından oynanan kirli bir oyundur.”





‘HABERSİZSENİZ O KOLTUKTA NE İŞİNİZ VAR?’

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasındaki İBB soruşturmasında MASAK’ın raporuna tepki gösterdi. Özel, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olması nedeniyle Mehmet Şimşek’i hedef aldı. Şimşek, MASAK’ın işleyişine müdahale edemediğini söyledi.





CHP’li Murat Bakan ise sosyal medya üzerinden Şimşek’e, “Kurumsal yapı açık: MASAK, teknik değil, siyasi denetim altındadır” yanıtını verdi. Bakan şu ifadeleri kullandı: “Şimşek, İmamoğlu dosyasındaki MASAK raporundan haberdar olmadığını, raporun doğrudan savcılığa gittiğini söylüyor. Bu, hem teamüllere hem de kurumun yapısına aykırı. MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı. Başkanı doğrudan bakan tarafından atanır. Şimşek’in bu açıklaması, sorumluluğu üzerinden atma çabasıdır. Ya haberdardınız ve şimdi rol yapıyorsunuz. Ya da gerçekten habersizseniz o koltukta ne işiniz var?”