Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Banu Özdemir, ‘Çav Bella’ davasından beraat etti /10 Aralık 2020 17:26

CHP’li Banu Özdemir, ‘Çav Bella’ davasından beraat etti

İzmir’de 7 ay önce cami provokasyonu sonrası Aktroller ve yandaş medyanın hedef göstermesinin ardından 9 gün tutuklu kalan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, ‘Çav Bella’ davasından beraat etti.

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İzmir’de geçen mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan tutuklanmıştı. Özdemir, 9 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.
 
Savcı, Özdemir’in ‘basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan cezalandırılmasını talep etmiş, iddianame 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanmıştı. Davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, Özdemir’in beraatine karar verdi.

Banu Özdemir’in beraat ettiği haberini CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

“Camide şarkı çalınmasına tepki olarak sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşımız Banu Özdemir beraat etti. Türk yargısı önemli bir sınav verdi. Hukuka, yasaya ve adalete bağlı yargı mensuplarına selam olsun.”
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